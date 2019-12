Mar Torres, novia de Froilán: "Nuestra relación no se va a acabar nunca"

Mar Torres ya es toda una celebrity. Desde que se abriera públicamente su cuenta de Instagram y se conociera su cambio de aspecto y su día a día, no hay semana en la que no se hable de la joven pareja de Froilán, el sobrino de Felipe VI.

Torres ha concedido su primera entrevista a la revista Vanity Fair que, aunque se podrá leer completa en el número de enero, ha publicado un avance en su página web.

La joven murciana, nieta del millonario empresario Tomás Fuertes, confiesa que conoció a Froilán en 2014 cuando sus padres la matricularon en el Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara.

“Llegué a clase y me sentaron a su lado, en la última fila. Un chico le preguntó: ‘¿Y por qué te llaman Froilán?’. Yo me partía de risa. Felipe me tiró un papelito y me dijo: ‘¿Tú de qué te ríes?’. Y no paramos de lanzarnos cosas. Conectamos, hablamos todo el rato… ¡Armamos mucha bulla! El primer día ya nos separaron. Me cambiaron de clase”, cuenta Torres.

De esa época, recuerda que fue lo “más duro” de su vida: ”¡Vivía en un convento! Te quitaban el móvil, te hacían comer toda la comida del plato... Felipe y yo nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!”.