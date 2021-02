Mar Torres rompe a llorar tras ser llamada "prostituta" por subir una foto en ropa interior

EUROPA PRESS ENTERTAINMENT VIA GETTY IMAGES

EUROPA PRESS ENTERTAINMENT VIA GETTY IMAGES La 'influencer' Mar Torres.

Mar Torres, la expareja de Froilán, ha roto a llorar este martes en su perfil de Instagram a raíz de los comentarios que ha recibido tras subir una imagen en ropa interior. La joven ha confesado que le han enviado mensajes como que era una “prostituta”.

“Nunca había hecho esto, pero tengo que empezar a expresar mis sentimientos. He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, por así decirlo, familiares o personas que he ayudado en su día, por la foto que subí el otro día en ropa interior, que no lo veo nada mal”, ha comenzado.

Torres ha dicho que ha recibido mensajes como que era una prostituta o que no sabe cómo llamar la atención: “Una barbaridad de cosas. Solamente pido que haya respeto y que hoy en día todo el mundo puede hacer lo que le da la gana con su vida, su cuerpo y con todo”.