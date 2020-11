Maradona, el adolescente eterno

La política le llevaba de la mano

El Presidente Raúl Alfonsín entrega a los Campeones de México 86’ el Balcón de la Casa Rosada para que saluden a la multitud.

Un eterno idealista adolescente

Maradona recreó el saludo del ’86 en el balcón de la Rosada.

En una oportunidad, Maradona explicó este derrotero: “Los que no me quieren repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina (…) Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron”.