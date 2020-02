Marc Serruya deja la presidencia de Honda en España y Portugal tras más de 10 años al frente de la compañía

El presidente de HondaEspaña y Portugal, Marc Serruya, ha finalizado su relación laboral con la empresa, tras más de 10 años en el cargo, y será sustituido por el hasta ahora vicepresidente ejecutivo, Miu Kato, a partir del próximo 1 de abril.

Según informó la marca automovilística japonesa, esta desvinculación de Serruya se debe a una nueva reestructuración llevada a cabo por Honda en Europa en un momento en el que la electrificación, la comunicación digital y las soluciones energéticas marcan la evolución del negocio en el mercado europeo.

La compañía destaca que el directivo español consiguió posicionar la marca en el mercado “como un referente de deportividad y tecnología avanzada, logrando situarla en los primeros puestos en los índices de satisfacción de clientes”.

Serruya se incorporó a Honda Automóviles España en 1990 y su trayectoria profesional en la compañía estuvo desde sus inicios vinculada al área comercial, primero como director de Ventas y después como director comercial. A partir de 1999, pasó a ostentar los máximos cargos de responsabilidad de la empresa, siendo nombrado ese mismo año director general y, en 2007, vicepresidente.

De hecho, en ese ejercicio, Honda España marcó su récord histórico de ventas, hasta alcanzar las 25.000 unidades de automóviles comercializados en el mercado español. Con su nombramiento como presidente en el año 2010, Serruya se convirtió en uno de los presidentes de nacionalidad europea que asumió funciones directivas del más alto nivel dentro de la compañía en el continente, lo que supuso una muestra de la confianza de la dirección japonesa a su estrategia llevada a cabo en España.

En 2014, Serruya asumió también la presidencia de Honda Motor Europe Portugal, año en el que la división de motocicletas, tanto en España como en Portugal, se integró al área comercial de la compañía, por lo que Serruya también se hizo con la máxima responsabilidad del mercado de dos ruedas.

“Metódico, exigente, y de trato cercano, Marc Serruya es reconocido por su gran dedicación a la marca, en la que ha trabajado siempre con una visión estratégica muy clara, y donde ha asumido los retos que se han ido presentando a lo largo de su carrera profesional y en la que ha sabido también adaptarse a los tiempos”, señala la compañía.

Por su parte, Serruya explica que “no es fácil decir adiós a una marca como Honda, y mucho menos después de 30 años’ en los que dice que ha vivido ’tantos momentos”. “Algunos difíciles, duros, es evidente, pero solo me llevo grandes recuerdos. Y sobre todo, una enorme satisfacción. No sólo por la felicidad de haber podido desarrollar mi trayectoria profesional, sino porque eso también me ha permitido disfrutar de un sector que ha sido, es y será siempre mi gran pasión”, añade.