Las nuevas marcas de referencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Todos estas apariciones se han examinado con lupa y, sobre todo, se ha puesto el foco en los looks elegidos por la princesa y la infanta, que con 14 y 13 años respectivamente han dado un giro a sus armarios.

Sus marcas de referencia han cambiado, aunque no son distintas a las que utiliza la reina. De hecho es habitual verlas usar prendas de Letizia y estas últimas apariciones no han sido diferentes a otras.

Leonor y Sofía compran en las mismas tiendas, aunque nunca coinciden con la misma firma de ropa en el mismo acto (o al menos hasta ahora). Pasa lo mismo con el calzado. Aunque Pretty Ballerinas es un básico para ambas, no las llevan siempre.

Princesa Leonor: Poète, Hugo Boss y Zara

Lo que más llama la atención de sus looks más recientes no es esta marca, sino el vestido que llevó al acto de los Teatros Canal de Madrid. Salió del armario de su madre.

Only es la marca que se sale del guión en la lista de looks más recientes de la infanta Sofía. La llevó durante el minuto de silencio del 27 de mayo, aunque lo llamativo ese día no fue eso sino los complementos. Tanto los zapatos como el cinturón eran préstamos de la reina Letizia.