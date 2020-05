Marco Aldany triunfa como nunca con este anuncio: mira lo que han hecho con Fernando Simón

La nueva normalidad está a la vuelta de la esquina y los comercios están intentando recuperar el tiempo y el dinero perdido por culpa de la crisis del coronavirus.

¿Cuándo abren las peluquerías? es una de las preguntas que muchos ciudadanos de España se han hecho en esta época de confinamiento. Ahora, con el desconfinamiento, estos comercios han empezado a abrir sus puertas.

La reapertura de peluquerías y barberías va a ser en dos etapas. La primera empieza este 4 de mayo, con la fase 0, y podrán abrir con cita previa y con medidas de higiene para evitar contagios. La segunda será a partir del 11 de mayo, cuando empiece en la fase 1, cuando ya se podrá ir de manera normal sin necesidad de concertar cita previa.

Ahora, la cadena de peluquerías Marco Aldany ha compartido un anuncio sobre su vuelta al trabajo que está causando sensación en redes. ”¡Ya estamos de vuelta! Si has reservado cita previa y no has recibido llamada todavía no te preocupes estamos contactando con todos. ¡A partir del lunes que viene trabajaremos sin cita como siempre!”, ha señalado la cuenta oficial de la franquicia.

Con ese mensaje han acompañado una fotografía de Fernando Simón con un radical cambio de imagen, algo que ha llamado mucho la atención en Instagram.