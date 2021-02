Marco Lupis, un reportero contra la muerte

Ese horror está narrado en este libro, en el que se suman innumerables voces para contar cada uno de los conflictos: los niños, los civiles, los militares, los cooperantes, los supervivientes. Así conforma, matiz a matiz, los escenarios que recuerda y que contó para medios como el New York Times , Newsweek o The Guardian , entre otros. Hay espacio para la tragedia, sí, pero también para la sonrisa, para lo hermoso.

Su pasión temprana, confiesa, fue la fotografía , de la que se “enamoró” a los 13 años y que siempre ha acompañado sus textos. Repasaba las imágenes en blanco y negro de los reporteros en acción. Ya sabía que quería contar cosas, pero ¿por qué conflictos armados? “Creo que pensé –y puede ser que tal vez me engañé- dentro de mí, que de esta manera, haciendo nuestro trabajo periodístico en el campo, yo también podría, a mi manera, marcar la diferencia... Siempre me ha gustado pensar que mi elección fue dictada, por lo menos en parte, por una especie de predisposición hereditaria”, explica. Y es que ya hubo aventureros contando el mundo en su familia, como el hermano de su abuela, que fue corresponsal de guerra en los Balcanes o su bisabuelo paterno, fundador y director de periódicos.

″¿Te he dicho que un día comencé a contar los países del mundo donde he estado para mi trabajo como corresponsal? Cuando cumplí los 90 decidí dejarlo ir...”, apuntala. A saber la de pasaportes que ha quemado en el camino.

Lupis no oculta algo de lo que poco se quiere hablar poco en el oficio: el estrés postraumático que se puede sufrir a la vuelta, y que parece sólo cuestión de militares o de supervivientes de un ataque. De él habla con valentía en El mal inútil. “Volver es dificilísimo. Ocuparse de lo cotidiano se vuelve casi imposible, insostenible. Pasé días, semanas en ocasiones, tratando de reencontrar un equilibrio de normalidad al volver de ese tipo de misiones. Volver a acostumbrarme a no dormir entrecortadamente, con el temor de que pudieran venir a buscarme; a no sorprenderme cuando simplemente abriendo el grifo de casa sale agua, agua de la buena. Cuando cada cosa de nuestra cómoda vida, confortable, pero sobre todo segura, se presenta totalmente falta de sentido e insosteniblemente fútil”, rememora.

“Yo estaba bien, me repetía. En el fondo -siempre lo pensé, y es verdad, con respecto a otros colegas que conocí o con los cuales trabajé en el campo durante mi carrera, en mi vida profesional no corrí todos esos riesgos para, en consecuencia, haber vivido todo ese estrés. Y luego, de golpe, algo comenzó a no funcionar”, relata. Vinieron la angustia y el pánico, de pronto. “Mi mente accionó un mecanismo de eliminación. Había construido un muro dentro del cual encerré todos los fantasmas de esos años. No podía mirar más allá del muro”.