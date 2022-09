Margallo dice que Meloni no es fascista y la tormenta de Twitter se desata sobre él

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Exteriores del Gobierno de Mariano Rajoy, ha desatado la tormenta crítica de Twitter después de pronunciar una frase sobre Giorgia Meloni , líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia y ganadora de las elecciones en Italia celebradas este domingo.

“Quiero ver qué hace Meloni en el capítulo de derechos sociales y respecto a las sanciones a Rusia. Lo que sí me parece importante es no entrar en la magia negra de las palabras. Lo que no es Meloni es fascista”, ha dicho en los micrófonos de La SER el exministro de Rajoy.