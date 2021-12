Margallo señala que Iglesias "no es virgen" y la respuesta de este es para verla

“Rotundamente en el Gobierno no se habló de Gürtel ni de Kitchen en el tiempo que estuve”, ha añadido. Además, Margallo ha reconocido que, como amigo de Mariano Rajoy, no ha pasado “una tarde agradable”. Así, ha ensalzado la figura de su exjefe con una participación “muy contundente” y ha aprovechado para criticar a la comisión del Congreso y expresar que “no tiene mucho sentido” y que “no sabe a qué conclusiones va a llegar”.

Tras eso Iglesias ha comenzado afirmando que cree “que hay que escuchar a Margallo con atención, antes ha dicho algo muy importante”. “Qué cornada me va a dar cuando empieza así”, ha soltado entonces Margallo.

“Ha dicho: ’¿Alguien se podría creer que Felipe González no sabía lo que estaban haciendo Barrionuevo y Vera. Nadie, pero no le condenaron”, ha continuado Iglesias. Según el exvicepresidente, lo que está diciendo Margallo con esto es que González sabía lo de los GAL aunque no le condenaron y “evidentemente Rajoy lo sabía pero no le van a condenar.”

“No, yo no he dicho eso”, ha vuelto a intervenir el aludido. Pero Iglesias ha continuado: ”¿Los jueces van a condenar a Mariano Rajoy? No. ¿Los jueces condenaron a Felipe González por los Gal? No”. ”¿Eso quiere decir que los oyentes de la Cadena SER son cretinos y no saben que tanto el uno como el otro eran perfectamente conscientes de lo que hacían sus ministros y sus secretarios de Estado? Pues ya está, pasemos al siguiente tema”.

“Si claro que no le van a condenar. Con los jueves que hay en este país cómo van a condenar a Mariano Rajoy. Si el juez que hico el auto estuvo 17 años ocupando cargos nombrados por el Partido Popular. No tomemos a la gente por imbécil”, ha pedido Iglesias, que ha señalado que “hay unos niveles de impunidad escandalosos con la corrupción”.

“Se ha condenado a gente por la corrupción en el PP, a algunos, pero los grandes constructores, los grandes empresarios que ponían la pasta en maletines que llegaba a Génova, de esos se han librado absolutamente todos, y eso la gente lo sabe”, ha concluido.