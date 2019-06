Popartic via Getty Images

Y no Margaret, Serena, Steffi, Federer, Helen, Chris, Martina y Nadal, como muchas veces los medios de comunicación se han referido y se refieren a estas y estos tenistas.

Se ha dicho que se detectan cambios en la manera de abordar la presencia de mujeres y hombres en los medios de comunicación. Por ejemplo, en una noticia reciente sobre Nadal, « Una ‘rivalidad’ que parece no tener fin », leemos en los subtítulos: «Rafa Nadal (17) y Roger Federer (20) son los dos tenistas masculinos con más Grand Slams / Las tres primeras posiciones de este ranking son para Margaret Court, Serena Williams y Steffi Graf». La especificación «masculinos» del primer subtítulo es hoy en día totalmente procedente; citar a las tres tenistas en el segundo, también.

Actualmente la WTA cuenta con más de dos mil quinientas jugadoras de cerca de cien países. Nunca agradecerán suficientemente los servicios de King y compañía, a contrapelo y no sin sufrir burlas y escarnios.

Al margen de estos ranquins repletos de buenísimas y memorables tenistas, viene al caso recordar otra bien potente: Billie Jean King . Una de las grandes del tenis y una de las mejoras atletas de la historia. Ganó doce gran slams individuales, dieciséis de dobles femeninos y once de dobles mixtos.

Se podría pensar que el entrevistador se refería a que Murray era el primer hombre que ganaba dos medallas de oro consecutivas en individuales, pero sus palabras fueron: «Eres la primera persona en la historia en ganar dos medallas de oro olímpicas en tenis. Es una hazaña extraordinaria, ¿no?». Un año después Murray tuvo que volver a intervenir cuando le hicieron una pregunta que olvidaba (y por tanto, despreciaba) a las tenistas de los torneos de Grand Slam.

Veo que en la cinta de noticias que va pasando por la parte inferior del televisor (estoy mirando la cadena del Notícies 3/24), sale un corto que no necesita traducción: «Al Mundial, golejada històrica dels Estats Units sobre Tailàndia (13-0)». Ninguna especificación de que se trata de una competición femenina, del mismo modo que tampoco se especifica si es masculina. El público es lo suficientemente inteligente, sensible y no sexista para que tenga que haber la limitadora especificación.

Lo veo de reojo mientras, antes de la pausa de media mañana, admiro los potentes, formidables y bien fundamentados (en ocasiones, vehementes) alegatos —a pesar de tener que hacerlos bajo la coacción de un impaciente y malhumorado Manuel Marchena— de las letradas (espero que cobren lo mismo que los letrados) Marina Roig, Olga Arderiu y Judit Gené (¡magníficos sus «cuando una tiene el convencimiento...»!).

Por fin reconozco la descripción de la manifestación ante la Conselleria d’Economia o del referéndum del 1 de octubre. La fiscalía por un momento me hizo creer que era marciana.

