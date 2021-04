Margarita del Val acaba una entrevista en TVE con un mensaje fundamental para todos los españoles

“Tranquilos todas las poblaciones. Los mayores y los menores, las mujeres y los hombres, los que ya han recibido una dosis y los que todavía no. Tranquilos todos, el riesgo es mínimo”. Así ha concluido la viróloga, inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Margarita del Val en una entrevista en TVE en la que ha analizado el delicado momento que pasa la campaña de vacunación con AstraZeneca. Las inyecciones de esta firma se están viendo, de nuevo, cuestionadas después de que ahora se haya decidido no vacunar a los menores de 60 con ella.

Por eso la experta ha querido lanzar ese mensaje tranquilizador y explicar que, en realidad, esta campaña de vacunación contra el coronavirus no es muy diferente de otras como la de la gripe, en la que también se usan inyecciones de diferente eficacia y que se administran en función de las necesidades de cada sector de la población. “Quizá no lo saben, pero en la campaña de la vacunación de la gripe había seis o siete vacunas distintas y no nos preocupamos por eso. A cada uno nos pusieron la mejor en función de nuestro grado de riesgo y es lo mismo que se está haciendo ahora”, ha explicado.