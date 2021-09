Margarita del Val anticipa lo que ocurrirá, previsiblemente, este otoño

La popular viróloga Margarita del Val, una de las científicas más conocidas del CSIC, ha anticipado que el escenario que se encontrará España este otoño respecto a la pandemia será mucho mejor que antes, pero ha advertido de que no se puede bajar la guardia del todo.

“Estamos en una situación mucho mejor que antes y en España se ha vacunado con mucha cabeza, mucho mejor que otros países europeos que han tenido la mismo numero de dosis”, ha asegurado la experta en una entrevista en la Cope, donde ha celebrado que están “muy vacunados lo grupos de riesgo, que es muy importante”.

“Por delante tenemos que probablemente haya casos, habrá muchos más brotes todavía que pasarán absolutamente desapercibidos porque todos seamos asintomáticos y no nos enteremos, pero eso es lo bueno”, ha garantizado Del Val, quien ha subrayado que ahora lo que importará será solo el porcentaje de enfermos graves, de hospitalizados, de ucis y fallecidos.

“Y no porque saturen el sistema, sino porque todavía no tenemos una buena idea de a cuántas personas no les prende bien la vacuna ni de cómo de grave se enferman. Pueden ser unos números altos y eso habrá que verlo según vaya viniendo la oleada de otoño”, ha anticipado.

Además, la viróloga ha asegurado que es muy difícil que surja alguna variante que escape a la protección delas vacunas: “Además de que la protección se mantiene, sabemos que para la variente Delta, que es la que más se propaga, las vacunas son muy eficaces. Es muy difícil que una nueva cepa consiga escapar a las vacunas y a la vez consiga imponerse a la delta”.

Por otro lado, Del Val ha expresado su deseo de que la pandemia cambie para siempre determinados comportamientos. “A lo que tenemos que ir es a que en los sitios cerrados la calidad del aire sea buena. Que se ventile adecuadamente, que haya filtros adecuados. Eso debe ser la arquitectura del futuro. Igual que hace un siglo se apostó por el agua potable”, ha indicado.