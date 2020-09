¿Cómo viviremos la Nochevieja de este año? La viróloga Margarita del Val va avisándote de qué podrás hacer

Con el verano dando sus últimos coletazos, muchos ya piensan en cómo llegaremos a las siguientes vacaciones: las de Navidad.

La crisis del coronavirus ha paralizado desde el pasado mes de marzo cualquier actividad, fiesta y celebración en todo el mundo. Y la Navidad no va a ser una excepción. Así lo ha hecho saber la viróloga del CSIC Margarita del Val en una entrevista concedida al diario El País.

La experta, tras ser preguntada si era mejor no reservar un cotillón para Nochevieja, ha sido muy clara: “Si fueras amiga te diría que mejor no. Que nos juntemos un grupo muy pequeño en casa, que nos lo vamos a pasar igual de bien”.

“Hasta que no llegue la vacuna, nada será igual. Esto no es local. Si controlamos el virus aquí y en África no, vamos a ver aún como más apestados a los inmigrantes. África es hoy un agujero negro. No sabemos qué pasa. No se diagnostica, no se informa. Podremos sacar el champán de verdad cuando podamos tratar a los africanos que vienen aquí igual de mal que ahora, pero no como apestados porque vengan con el virus”, ha añadido.

Además, la investigadora del CSIC también ha querido responder a si “le salen sarpullidos con los tuits de Miguel Bosé”.

“Cuando veo esas chorradas no sé ni cómo se lo pueden creer ellos mismos. Es gente educada que se cree más lista que el establishment. Creo que tienen miedo y lo sacan por ahí”, ha contestado Del Val, que ha reconocido que le “avergüenza que los políticos primen el interés político cuando la crisis es tan grave que ha parado a la Humanidad”.