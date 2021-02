Margarita del Val da un baño de realidad al anticipar cuándo acabará la pandemia realmente

La viróloga Margarita del Val predijo este martes en La Brújula de Onda Cero que la inmunidad colectiva contra el coronavirus se alcanzará cuando las vacunas protejan tanto de de los síntomas de la enfermedad como de la transmisión del virus.

De momento, indicó, está por ver si las vacunas actuales son capaces de frenar los contagios o si hay que esperar a la siguiente generación, así que hay que seguir manteniendo las medidas para evitar grandes oleadas de casos.

“Nos quedan varios meses y tendremos que seguir contando oleadas u oleajes en el caso del verano. Estamos ahora en el peor momento del invierno y es cuando más fácil nos podemos transmitir el virus: estamos en interiores y el 85 o 90% de la población española no tiene inmunidad”, aseguró.

Del Val señaló que la inmunidad colectiva llegará cuando las vacunas protejan colectivamente: “Que protejan al vacunado del sufrimiento de la enfermedad, pero también a las personas no vacunadas porque esas personas no contagian”.

En cambio, afirmó que si las vacunas convierten a las personas vacunadas en asintomáticos portadores no habrá inmunidad de rebaño como tal. “Las que tenemos ahora probablemente no confieran esa inmunidad porque posiblemente solo protejan al vacunado pero no a todos los demás”, añadió.

La experta sí que quiso resalta que lo importante de verdad es que las vacunas protejan de los síntomas moderados y graves, es decir, de la hospitalización, de las UCIs y de la muerte: “Tenemos suerte de que estas vacunas protegen mucho del agente infeccioso, son muy seguras, protegen de los casos graves... si encima redujesen la transmisión sería ya de matriculo de honor”.

Por ello, reiteró de la necesidad de seguir pensando en que va a haber varias oleadas y que los vacunados hasta el momento tienen que seguir protegiéndose para proteger a los demás.

“A lo mejor puede ocurrir que, aunque no bajen completamente la multiplicación del virus en garganta y nariz, la bajen en parte y no sean contagiosos o sean menos contagiosos. Eso sería fantástico, pero hay que analizarlo e investigarlo”, aseguró para pedir prudencia.

Además, también se mojó sobre cómo puede evolucionar el virus en los próximos años. Según ella, el virus se va a quedar con nosotros, pero queda por saber si como una gripe o como un catarro sin ningún riesgo.

Del Val, asimismo, pidió tranquilidad respecto a las nuevas variantes que están surgiendo para que puedan trabajar los científicos en ellas: “Nos estamos obsesionando con el tema de que una nueva cepa sea resistente a una vacuna o a la inmunidad natural. Merece la pena que los científicos lo miremos, pero no hay que agobiarse con ello, si una variante se transmite más se verá con el tiempo. Se tarda tiempo en saber si una variante se contagia más, parece que la británica que sí, pero no hay que agobiarse como ciudadanos normales. La manera de protegernos es la misma, mascarilla bien ajustada, ventilar, etc”.