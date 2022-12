Margarita del Val dice bien claro lo que piensa sobre la homeopatía

Europa Press News via Getty Images

En un podcast de RTVE llamado “La España vivida”, del Val ha hablado sobre el coronavirus y otros asuntos relacionados con la ciencia, dejando claro lo que piensa sobre métodos terapéuticos como la homeopatía. Para la viróloga, la sociedad se enfrenta a muchas incertidumbres a lo largo de su vida y no nos enseñan a vivir con ello. Para hacer frente a nuestras preguntas, nos podemos refugiar en “la ciencia, la religión y los bulos”. “Yo puedo ser muy científico pero consumir hemopatía, pero es solo agua y no funciona para nada. Es una pseudociencia que no tiene ninguna utilidad”, ha dicho.