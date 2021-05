Margarita del Val se moja sobre cuándo nos quitaremos las mascarillas: ten todavía paciencia

“Las playas en las que hay brisa son bastante seguras si se mantiene la distancia y no nos mezclamos con otras personas. En un parque perdido sin nadie alrededor obviamente también”, ha señalado la experta.

Por ejemplo, el pasado 17 de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indicó en rueda de prensa que sabe que una gran parte de la población, y más con el calor, está deseando que en exteriores ya no sea necesario el uso de las mascarillas.

El responsable sanitario afirmó que “es muy posible que en no muchos días, se pueda ya reducir”. Eso sí, “hay que garantizar que los riesgos van bajando”.

“No se puede pensar si quitamos las mascarillas de exteriores que se puedan quitar al mismo tiempo las de interiores. No podemos pensar que si se quitan las mascarillas en los grupos que están altamente vacunados, como residencias de ancianos o algunos grupos similares, que se puedan quitar en todos los grupos sociales. No podemos plantear que si quitamos las mascarillas podemos dejar de mantener una distancia física con personas sobre todo en los grupos que sabemos en los que todavía no hay altas coberturas de vacunación”, apuntó.