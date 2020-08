Margarita del Val, experta del CSIC, explica cuáles son "los dos problemas más graves" que hay que atajar YA

La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las grandes expertas que España tiene en materia de coronavirus.

Del Val ha estado este lunes en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, para hablar del estado actual de la pandemia en España. La experta ha señalado que “desde hace dos meses” está subiendo el número de casos poco a poco: “Con tres semanas de desfase está subiendo poquito a poquito el número de muertes. No nos olvidemos de eso”.

La experta ha asegurado que una de las razones de este incremento tiene que ver con que no se prohibiese hacer actividades de riesgo: “El problema es que antes las prohibia el Estado pero ahora no nos las están prohibiendo las Comunidades Autónomas y la gente, por lo tanto, no está haciendo caso”.

Del Val ha explicado que “habría que señalar las conductas más arriesgadas y pararlas” algo que deberían hacer las autonomías y los municipios: “Eso habría que hacerlo. Las costumbres más arriesgadas son claramente reuniones de bastante gente en sitios cerrados. Sean para lo que sean”.

La viróloga ha asegurado que la distancia de seguridad no se está respetando en lugares como restaurantes y no culpa solo al ocio nocturno: “Se tendrían que respetar las distancias en interiores”. También habría que revisar “los problemas más graves” que se presentan en el futuro “y anticiparnos”.