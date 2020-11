El aviso de la viróloga Margarita del Val a quienes quieran hacer esto en Navidad: "Mucho cuidado"

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC, fue entrevistada este sábado en LaSexta Noche por Verónica Sanz, copresentadora del programa junto a Iñaki López.

La experta respondió a dos cuestiones sobre el coronavirus. La primera, sobre la posibilidad de que la vacuna pueda generar años de inmunidad, algo que Del Val dice que habrá que esperar para conocer.

Y la segunda, sobre si es o no necesario “salvar la Navidad” y qué deben tener en cuenta quienes quieren viajar para disfrutar con sus familiares de estas fiestas habiéndose realizado previamente un test de antígenos.

“Si no han hecho el viaje en verano, yo creo que el momento no es para hacerlo en el más crudo invierno, que es cuando más riesgo hay de contagiarse de cualquier enfermedad respiratoria. Los interiores son bastante más problemáticos que los exteriores, el riesgo es como diez veces superior si no están bien ventilados. Y nuestros edificios no están preparados para estar bien ventilados. A no ser que se esté con las ventanas abiertas o que se haga la comida de Navidad fuera”, aseguró.

Del Val se mostró clara sobre los test, pidió a los espectadores recordar lo que sucedió en la Casa Blanca, donde se produjo un brote, y lanzó este serio aviso: