Margarita del Val pide a los españoles que usen este objeto hasta febrero: lo tienes en casa

Borja B. Hojas via Getty Images Margarita del Val, el pasado octubre.

Estas dos medidas, ha destacado, apoyarían a las vacunas, que son “muy buenas” pero “no infalibles”. También ha pedido que, en las reuniones a las que asistan personas mayores o de riesgo, todo el mundo se haga un test de antígenos y, si da positivo, no acuda.

Del Val ha afirmado que eso es “una cosa muy fácil que no nos restringe nuestra vida habitual”. Además, ha pedido recuperar el teletrabajo porque “sabemos que funciona”.

En una entrevista en RAC1 , la científica ha asegurado que los cubrebocas son un “arma fantástica” que en Europa no se está utilizando tanto: “Ahora es el momento, en las grandes ciudades y en las aglomeraciones, desde ahora a finales de enero, los momentos más críticos, pedir la mascarilla en exteriores”.

Con todo, la científica ha asegurado que la situación es buena para los vacunados, pero hay que estar atentos a los que no, porque tienen incluso más riesgo que antes porque los vacunados pueden contagiarles de forma silenciosa, al no saber que están infectados.

“El que no se ha vacunado porque está esperando a que esto pase ha de saber que esto no va a pasar, que el virus se va a quedar con nosotros para siempre”, ha asegurado Del Val, que no se ha mostrado partidaria de la tercera dosis.

“Este virus varía 10 veces menos que el de la gripe, y las vacunas son más potentes. Es más fácil que estas vacunas sean como las infantiles, que nos ponemos la pauta completa una vez y es suficiente”, ha señalado.