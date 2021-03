Margarita del Val responde en una dura y cortante frase a Victoria Abril

Hasta Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, se ha pronunciado en Liarla Pardo (laSexta) acerca de las polémicas declaraciones sobre el coronavirus de Victoria Abril en la rueda de prensa de los premios Feroz.

La actriz, que vive Francia, llegó a afirmar sin ruborizarse que “desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes” y llamó a la crisis del Covid-19, que en España le ha costado la vida a 69.142 personas según datos oficiales, “plandemia”.

“De momento, lo que estamos viendo es que no sabemos nada de los efectos secundarios ni a corto ni a medio ni a largo plazo”, dijo Abril sobre las vacunas. Y añadió: “Los muertos de Covid no son ni el 10% de los muertos totales del año”.

Sobre estas afirmaciones ha hablado Margarita del Val en Liarla Pardo, que ha empezado su intervención con una frase de lo más clara y rotunda: “Yo no soy actriz de teatro pero ella tampoco es viróloga, claramente”.

La experta ha afirmado que los ciudadanos saben cuál es la efectividad de las vacunas y ha puesto de ejemplo lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos después de que se hayan puesto las inyecciones.

“Ahora ya no son la tragedia de antes. Ya se han vacunado casi 200 millones de personas en el mundo y con toda esa cantidad de vacunados, que se van siguiendo semana a semana los posibles efectos adversos, se sabe ya que no han surgido más efectos adversos en las vacunas de Pfizer, en las de Moderna. AstraZeneca no tengo información pero creo que tampoco”, ha explicado del Val.

La viróloga ha señalado “no hay nada más que aquella alergia fuerte que podía dar y que se combate al momento con una inyección de epinefrina”. Del Val ha explicado que las personas que se ponen la dosis suelen estar unos 15 minutos en la zona de vacunación para, en el caso de que alguien tenga algún síntoma de alergia, combatirlo al momento y esto le pasa a “entre una y cinco personas de cada 100.000 vacunadas”.

“Son eficaces. Son una maravilla. No son magia, porque no protegen de la infección claramente y son muy seguras porque se han aplicado muchísimas dosis”, ha sentenciado.