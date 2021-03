Margarita del Val se lleva todos los aplausos por una frase muy sincera y nada habitual

La prestigiosa científica del CSIC, Margarita del Val, ha concedido una entrevista a Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, para hablar de la situación actual de la pandemia en España.

En un momento de la entrevista, la experta se ha llevado los elogios del presentador y de los tertulianos por su respuesta a una pregunta sobre la compra de remdesivir, un medicamento para tratar el Covid, por parte del Gobierno de España.

Risto le ha preguntado a Margarita del Val si ese gasto de 25 millones de euros le parece “un dinero bien invertido”. Y su respuesta no ha podido ser más sincera: “La verdad es que no sé exactamente cuál es la actualidad de qué tal funciona. Siempre se ha dicho que el funciona en un rango muy estrecho de síntomas, no funciona ni cuando se tiene menos ni cuando se tienen más”.

La científica ha explicado que sabe que en España “los médicos lo estaban usando y que habían aprendido a identificar esa pequeña ventana de oportunidad” para poder utilizarlo pero que no sabe exactamente cómo está la situación con el medicamento.

“Eso lo mejor es preguntar a los profesionales sanitarios, la verdad. Lo siento”, ha finalizado.

Una frase que ha llamado la atención de Mejide, que ha aplaudido que Margarita del Val haya reconocido que no sabe de un tema, algo poco habitual en televisión. “Aquí celebramos que cuando un experto nos dice ‘no lo sé’ es que, primero, faltan más expertos hablando de una manera clara como habla usted y dos, pues si no lo sabe no lo sabe. Yo prefiero eso. Hay gente que se lo inventa”, ha afirmado el presentador.

“Oye qué bueno es escuchar ‘esto no lo sé‘”, ha afirmado Javier Nart, colaborador del programa. “Yo lo agradezco. Y viniendo de un experto. Si hablas con un ignorante no, pero si hablas con alguien que sabe tanto como Margarita del Val y dice ‘mira, esta pregunta no la sé’, además de que gana más credibilidad de la que ya tiene es que, en fin, a mí me sorprende”, ha finalizado Mejide.