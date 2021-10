Margarita Robles no se lo piensa y califica así a Ayuso tras sus palabras sobre el aborto

La ministra ha añadido a la periodista Ana Pastor que “las personas toman una decisión en el ejercicio de su derecho”. Además, “ver una fiesta cuando hay un drama y un sufrimiento humano me parece que por parte de la señora Ayuso es desconocer la realidad y como decía antes es una falta de empatía absoluta hacia las mujeres”.

Robles no se ha ido por las ramas y ha afirmado que le parecen “una falta de empatía y una simplicidad”. “Evidentemente, cualquier mujer que aborta pasa un sufrimiento personal y eso es evidente. Mayor respeto, no se puede hablar con frivolidad de esos temas”, ha remarcado.

Ayuso habló sobre el aborto en el programa de la periodista Ana Rosa Quintana. “Lo que sí quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos controles”, afirmó, provocando que la propia Ana Rosa frenase a Ayuso para intervenir: “Yo creo que ninguna mujer lo vive así”.

“Ya, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos de Podemos, que lo venden como fiesta, como una celebración, me parece que es horroroso”, expresó Ayuso.

“Es que eso tampoco es. Esto es una decisión que se hace una vez, no cada cuatro veces que hacen muchas mujeres, que no es una festival de la libertad. Tenemos que ir al menor aborto posible porque muchas veces las mujeres son empujadas a ello y muchas veces es: venga, me lo quito de encima”, prosiguió la dirigente del PP.