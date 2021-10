El aviso de Margarita Robles a las tropas sobre la paella y los franceses

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado este martes su tradicional charla por videoconferencia con los militares desplegados en el exterior con motivo del 12 de octubre. Durante su conversación con estas, Robles ha expresado su orgullo por la importante labor que realizan en defensa de la paz y la libertad en el mundo y les ha asegurado que están llevando “el pabellón de España muy alto”.

No obstante, además de mandar dicho mensaje de reconocimiento, entre las felicitaciones no han faltado algunos momentos distendidos en los que la titular de Defensa ha tirado de ironía. En este sentido, Margarita Robles ha realizado una particular advertencia a las tropas que compartían mesa con militares franceses, a raíz del menú.

Lo cierto es que muchos de los mandos en el extranjero le han comentado que la moral de las tropas está muy alta y que celebrarán la festividad del 12 de octubre con un brindis por España y la degustación de productos típicos de España, también paella en algunas zonas.