Margarita Robles: "El PSOE está haciendo todo lo posible para no repetir elecciones"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el PSOE va a “hacer todo lo posible para no ir a una repetición electoral desde la celeridad, el rigor y la responsabilidad” y no cree que el hecho de no haberse sentado con Unidas Podemos en todo el mes de agosto vaya a pasar factura.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Robles ha calificado a Unidas Podemos como “una formación esencial para la consecución de políticas de izquierdas”. Precisamente, sobre la formación liderada por Pablo Iglesias, la ministra se ha mostrado “convencida de que va a anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses partidistas”. “España necesita un gobierno creíble y que trabaje en políticas sociales y de progreso”, ha añadido la ministra en funciones a la par que ha asegurado que es necesario un programa de Gobierno y no sólo “un acuerdo para la investidura que no permita luego poder trabajar”.