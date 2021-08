Robles suspira, cierra los ojos y da donde más duele a Maroto tras esta crítica por Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue entrevistada este sábado por Hilario Pino, presentador durante el verano de LaSexta Noche, donde habló principalmente de la crisis de Afganistán y las evacuaciones realizadas por España desde el aeropuerto de Kabul.

Pero también de las críticas vertidas por el PP, y en las últimas horas por Javier Maroto, su portavoz en el Senado, en las que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer “en solitario sólo el último día y para intentar apropiarse de una foto que no es suya”.

Maroto criticaba también que el jefe del Ejecutivo no haya acudido al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sobre este operativo.

Mientras Pino preguntaba a Robles por las críticas del PP, la ministra suspiraba, cerraba los ojos mientras negaba con la cabeza y preparaba su respuesta:

“Bueno, mire, yo lo primero que tengo que decir es que esta es una operación que es una evolución operativa de la misión de la OTAN Resolute Support y en ese ámbito estamos trabajando. Quizás el señor Maroto no lo conoce”.

Tras este dardo al portavoz del PP, Robles destacó que “la inmensa mayoría” de los españoles ha celebrado esta misión de evacuación en Kabul. “Han vibrado con los militares, con los policías, con los cooperantes, con todo el mundo”, agregó.

“La política es hacer de España un gran país y es la política con la que yo me quedo y con la que se queda este Gobierno, que está muy por encima de cosas, en fin, en las que prefiero no entrar. Porque es tal la grandeza y humanidad de lo que se ha hecho estos días que no vale la pena perder un segundo en comentarios que se descalifican también”, concluyó la ministra.