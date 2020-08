Margarita Robles señala a Podemos y afea las descalificaciones a los jueces

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afea las críticas a los jueces que vierten sus compañeros de Gobierno de Unidas Podemos por la causa que los morados tienen abierta por supuesta financiación irregular. Robles ha afirmado en una entrevista en Europa Press que no le gusta que las fuerzas políticas descalifiquen la actuación de los jueces cuando hay resoluciones con las que no están de acuerdo.

Robles va un paso más allá y se convierte en una de las primeras integrantes del Gobierno de coalición que reprende a Podemos por su actitud. Ya el presidente, Pedro Sánchez, se posicionó la semana pasada sobre este asunto y recalcó el “máximo respeto” a la independencia judicial. Ahora, la ministra de Defensa dice que “lo que hay que hacer es apoyar a los jueces para que hagan su trabajo sin ningún tipo de interferencia, sin descalificaciones”.

“La independencia judicial, el respeto a la labor de los jueces es una pieza esencial y una clave de bóveda del Estado de Derecho. No me gustan las fuerzas políticas que, cuando hay resoluciones judiciales que no les gustan, critican a los jueces. Eso no es bueno en un Estado de Derecho”, ha dicho Robles.