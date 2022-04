Robles ha respondido a esas palabras con toda la contundencia en La Sexta Noche : “La guerra en Ucrania no la hemos inventado nosotros”. “Ahí están las masacres que está habiendo en Ucrania con las consecuencias que esto ha tenido desde el ámbito energético, las sanciones que se están imponiendo a Rusia... Esa es una realidad que existe”.

“Cuando estábamos empezando a una recuperación económica, una recuperación importante después de la pandemia, no nos olvidemos de que ha habido una pandemia durísima, ahora llega la guerra y esto es un conjunto de circunstancias”, ha explicado.

Luego ha endurecido más su discurso: “No vale todo en política. Yo entiendo que pueda haber una crítica a un Gobierno y es normal, pero esa política destructiva, esa política que no aporta, esa política que descalifica... Yo le he oído decir ‘el culpable de todo’. No, mire, el culpable de todo es una situación que llevamos desde hace mas de dos años y medio con la pandemia y eso influye”.