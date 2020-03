Las duras palabras de Marhuenda sobre Álvarez de Toledo en 'LaSexta Noche': "Es impresentable"

Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, se mostró anoche, en el programa LaSexta Noche, muy crítico con la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y también con el presidente de este partido, Pablo Casado.

Lo hizo tras ser preguntado por Iñaki López, presentador del programa, por las declaraciones de Álvarez de Toledo sobre LaSexta, a la que acusó de “hacer negocio con la erosión de la democracia”.

“El lunes fue un lío monumental, todos los dirigentes del PP se pusieron a llamar diciendo que eran cosas de Cayetana”, explicó.

Marhuenda aseguró que se encontraba en Antena 3 cuando escuchó las declaraciones y que trasladó a los dirigentes del PP que lo que había dicho era “una barabaridad”.

“Si hubiera dicho que no le gusta LaSexta, nadie le habría dicho nada, nadie, nadie. Pero nadie le hubiera criticado”, afirmó el periodista, que también ha criticado a Casado por su defensa de Álvarez de Toledo, de quien dijo que es “extraordinaria”.

“Podía haber hecho unas declaraciones más equilibradas”, lamentó Marhuenda, quien se mostró muy crítico con ambos.

“A mí me han defraudado, tanto la una como el otro. Yo, que lo he defendido mucho, ¿ahora va a ser Cayetana la única que ha defendido en Cataluña el constitucionalismo? Cuando ella no estaba, lo defendíamos todos, incluido mi amigo Sardá. Ahora nos da lecciones a todos de democracia. Es impresentable el tema”.