Marhuenda carga contra Fernando Simón y asegura que "está ahí" por ser familia de quien es

Fernando Simón está siendo, de nuevo, objetivo de duras críticas en las redes sociales en las últimas horas. ¿El motivo? Días antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que la curva parecía haber entrado en una fase de estabilización.

Esas declaraciones han indignado a muchos. Entre ellos, al periodista Francisco Marhuenda, que este domingo cargó con dureza contra el experto en el programa de La Sexta Liarla Pardo.

“Hay que hacer autocrítica. Yo ya estoy cansado de la extraña pareja, de estas irrupciones cada día de Illa y Simón, que un día dicen una cosa, al día la contraria...”, comenzó diciendo Marhuenda antes de centarse exclusivamente en el epidemiólogo y asegurar: “Lo de Simón es delirante”.

“Primero hay que aclarar, que yo lo he dicho muchas veces, que no es ningún experto. Esto es una gran mentira. Badiola sí que es un gran experto. Doctor, catedrático, exrector etc”, afirmó en referencia a Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, que minutos antes había intervenido en el programa.

“Simón está ahí por lo que está, hay que decirlo claramente. Es el sobrino segundo de Romay Beccaría y lo pusieron en el Ministerio de Sanidad y luego, a partir de ahí, simplemente un licenciado en Medicina, con todo el respeto a los licenciados en Medicina”, denunció Marhuenda, haciendo referencia a José Manuel Romay Beccaría, que fue ministro de Sanidad durante cuatro años en la primera legislatura de Aznar.

El periodista hizo esa aseveración basándose en que la mujer de Fernando Simón, María Romay Barja, es familiar del exministro.

“En Francia sería impensable una persona como Simón que día tras día se equivoca. Yo me equivoco muchas veces, pero no cada día. Si no, ya me hubieran echado”, remató Marhuenda.

En cualquier caso, el currículum de Fernando Simón es extenso y ha trabajado con enfermedades infecciosas en países como Burundi, Somalia, Mozambique, Tanzania o Togo.

Además, pasó dos años en Inglaterra, donde se diplomó en Epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Después, se fue a Guatemala y a Ecuador y, en 2001, a París como epidemiólogo al Instituto de Vigilancia Sanitaria. También se graduó del Programa Europeo de Formación de Epidemiología de Intervención.