Marhuenda sorprende a todos en 'LaSexta Noche' con esta crítica a Ciudadanos

Francisco Marhuenda, director de La Razón, protagonizó este sábado un hilarante momento en el programa LaSexta Noche, presentado por Hilario Pino en sustitución de Iñaki López, de vacaciones de verano.

Hablando sobre el pacto de Gobierno en Navarra, que ha hecho que la socialista María Chivite sea presidenta con la abstención de Bildu, Marhuenda criticó el “bajo nivel” que, a su juicio, hay en la política actual.

Tras asegurar que medran más los que hacen “una política de codos” dentro de los partidos, quiso definir al partido ultraderechista Vox, del que Marhuenda niega que sean “fachas” ni “nazis”.

″¿Qué es Vox? Vox es el PP sin complejos”, comenzó argumentando el periodista catalán, quien pasó del partido de Abascal a Ciudadanos. “Ciudadanos es el PP con complejos”, dijo sobre la formación naranja, para la que tuvo esta hilarante reflexión:

“Todos muy bien, chicos muy guapos, parecen salidos de un anuncio de Calvin Klein. Todos son perfectos, no se busca que haya alguno como yo, mi caso, feo. Yo, feo. Yo, feo. Pero todos los demás son como guapos, parecen salidos de una máquina de clonar. Albert Rivera dice, tú, no, Paco de la Torre, ya no me gustas porque eres inspector de Hacienda y no eres lo bastante guapo”.

″¿En el PP son feos todos?”, preguntó entre incrédulo y divertido Hilario Pino.

“No, bueno, es una ironía, ya me entiendes, pero es más diverso”, matizó Marhuenda.

“Hay altos, bajitos...”, bromeó María Claver, también colaboradora del programa.

“Sí, pero es que lo de Ciudadanos... todos son una cosa brutal”, contestó Marhuenda, quien aseguró tener “bastantes amigos” en esta formación.

Puedes ver el momento completo en pinchando en este enlace a partir del minuto 1:45:30.