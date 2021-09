María Casado, a su novia: "Orgullosa de ti... Te quiero"

View this post on Instagram

“Segundo premio en el #malagacrearock2021 ...¡wow! A mi... que lo único que me ha tocado en 32 años ha sido la devolución de un décimo de lotería 🤓 Me siento profundamente afortunada de cada decisión, cada peldaño y cada aprendizaje en este camino que solo acaba de empezar. He aprendido a soñar despierta, y se ha cumplido. No hubiera sido posible sin mi familia, que estáis ahí siempre.. ya sea aportando la calidad humana, musical o de apoyo incondicional. ¡Os quiero y requiero!”, ha celebrado Martina por su parte en su Instagram.