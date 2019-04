″¡Qué día más maravilloso! Acabo de votar. Estoy superilusionda, me encanta votar, me siento superpoderosa. Gracias, mamá, por luchar para que yo pueda votar”, comienza diciendo.

María Villar, una de las concursantes más populares de Operación Triunfo 2018 , ha anunciado en Instagram Stories que ya ha votado por correo para las elecciones del 28 de abril y ha dejado claro a qué partido no ha apoyado: Vox.

Luego explica que ha tenido que votar por correo y subraya que hasta el 18 de abril de puede pedir el voto a distancia. “Funciona super bien. A mí me lo mandaron a casa. He ido, he votado, ha sido todo genial”, prosigue.

Por último, reitera que se siente muy poderosa y exclama: ”¡Viva el feminismo! ¡Vamos a derrotar a la ultraderecha! ¡Todo va a salir bien! ¡Y venga! ¡Que sí! ¡Que está todo bien!”.

María Villar ya había reivindicado el feminismo varias veces durante su estancia en Operación Triunfo y célebre fue su intento de cambiar la palabra “mariconez” por “estupidez” en una canción de Mecano.

En la gala en la que fue expulsada, la visita de su novio pasó a la historia de la televisión, ya que este aseguró en directo que lo que más había echado de menos de su pareja había sido “su culo” y añadió que “estaba muy buena” y que lo primero que iban a hacer si ella salía expulsada sería “follar”.