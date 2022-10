Todos los detalles de la boda de María del Monte e Inmaculada Casal

Según ha contado la periodista, en la boda ha sonado música cubana y flamenco, aunque Del Monte, de 60 años, no se había animado a cantar cuando ella abandonó la fiesta. En el programa de Telecinco adelantaron que la música corrió a cargo del cantaor y finalista de Got Talent, Juan San Juan.

“Yo regalo mucho. Le he regalado mucho a lo largo de su vida, una guitarra, pero no necesito que pase nada para regalar”, ha indicado.

Una relación discreta de más de dos décadas

“En mi vida siempre he llevado con orgullo mi sexualidad y nunca, ni con nadie, he tapado mi manera de amar. Se ha montado mucho revuelo con esto, pero lo cierto es que para mí siempre ha sido así. He aparecido libremente de la mano de mi chica. He hecho todas las fotos en las que salimos juntas en estos veintitantos años, porque nunca hemos tenido motivos para escondernos de nada. Así que yo siempre he vivido normalmente, nunca he sabido vivir de otra manera”, dijo la artista tras su pregón del Orgullo a Vanitatis.