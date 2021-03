María Dueñas: "Los políticos necesitan dejar de lado todos estos espectáculos tan bochornosos"

Hoy no has venido aquí a hablar de tu libro, ¿verdad?

¡Por supuesto! Yo soy muy perfeccionista, muy puntillosa, y hay mil pequeñas cosas que yo haría de otra manera, pero no significa que estén mal hechas, simplemente que yo las haría de una manera alternativa, pero son meros detalles. Lo importante, que es el fondo, la construcción, el guión, el casting, la recreación de los entornos, está tan bien hecho que por mucho que yo diga… Es que me pasa incluso con mis propias novelas.

A veces los propios guionistas dicen “ahora la obra es nuestra. Déjanos trabajar, es nuestra adaptación, tenemos total libertad y hasta aquí ha llegado nuestro contacto”. En este caso no ha pasado con Susana López y Javier Holgado, no me han dejado de lado. Aunque el mérito de la serie no es mío. Yo no he escrito ni una sola línea del guión.