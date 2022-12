María Escoté habla bien clara de las palabras de Patricia Conde sobre lo ocurrido en 'MasterChef'

Conde llegó a decir en su perfil de Instagram que dos de sus compañeros de edición habían consumido drogas. “Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así”, escribió.

“Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo”, añadió en su perfil de la red social, aunque terminó borrando el comentario.

Además, sobre el tema de las drogas ha desmentido a Conde: “Es un tema que a mí no me interesa. Es un programa de personas adultas. Evidentemente, yo no he visto las drogas por ningún lado, pero es que ni me importa ni me interesa. Yo creo que cada persona es responsable y tiene que hacer con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar a nadie”.