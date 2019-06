La actriz también afirmó que le preocupan las mujeres que “todavía siguen diciendo ‘soy tu esclava’ y les parece muy bien ser dominadas. Este tipo de mujeres que están dispuestas a hacer lo que quieran”. Además de este grupo, criticó a las mujeres que por su condición económica vive muy bien, porque no hacen nada. “Han elegido políticamente una posición muy cómoda”, definió.

Sobre la clase política en general, aseguró que falta un mejor discurso: “Son absolutamente catastróficos. No defienden una postura, una argumentación o una línea de pensamiento o de actuación. Solo dicen, defienden una idea por ir contra Fulanito. No soy adversaria de una serie de pensamientos que tú propones, soy tuya [adversaria] personal. Esto es inadmisible en política”.

“Veo el Congreso y me parece un corral de vecinos. No me parece un sitio de altura intelectual, cultural o de educación. Dicen unas cosas... Eso me hace desconfiar mucho. Solo tratan de reducir al contrario”, sentenció Galiana.