María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura: "Ser del PP no significa no tener un alma muy social"

María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura. PP EXTREMADURA

No tiene problema en disculparse cuando mete la pata en Twitter, aplaude una campaña del Ministerio de Igualdad (sí, de Igualdad), reconoce los errores de su partido durante su breve etapa gobernando Extremadura y asegura que no le importa el color político si tiene que dar guerra a un presidente del PP para que el dichoso tren llegue en condiciones a su comunidad autónoma.

Pero también atiza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; respalda la política fiscal de bajada de impuestos que defiende su partido y critica lo que considera un excesivo protagonismo del ambientalismo en su región.

Publicidad

María Guardiola lleva dos meses presidiendo el PP de Extremadura en sustitución de José Antonio Monago y tiene claro que quiere aportar una visión distinta de la política, muy de madre, muy cercana.

Responde por teléfono a El HuffPost porque se encuentra recorriendo la región bajo la campaña Habla Extremadura, con la que pretende darse a conocer a sí misma y sus propuestas para la comunidad que aspira a gobernar a partir de mayo.

El Gobierno ha aprobado esta semana los Presupuestos, ¿qué esperan en el PP de los Presupuestos para Extremadura?

Que nos miren al menos una mínima parte de lo que se mira a Cataluña y País Vasco. Extremadura siempre es la eterna maltratada en cuestión de infraestructuras. Nosotros mantenemos un déficit desde hace décadas en infraestructuras. El ejemplo más claro es el falso AVE, que deberíamos tener desde hace años, y lo que tenemos un Alvia de segunda mano a gasoil, no electrificado, y que circula un 25% por vía antigua. La inversión territorializada del Estado que recibe Extremadura normalmente es ínfima. El año pasado era del 3%, este año habrá que ver el porcentaje, pero me atrevo a decir que no será mucho mayor.

Publicidad

Paralelamente están negociando en el Parlamento los Presupuestos en Extremadura. Guillermo Fernández Vara [presidente de Extremadura] tendió la mano al resto de grupos, ¿en qué punto están las conversaciones, si es que hay conversaciones?

Sí, ha habido conversaciones. El señor Vara ha querido levantarse de la mesa donde estábamos dispuestos a sentarnos para trabajar conjuntamente en un documento que partiera de inicio con el mejor Presupuesto para los extremeños y lo que ha hecho es una especie de mal truco de magia para intentar vendernos una bajada de impuestos que no es más que mera calderilla con una bajada de tasas que no responde a esa justicia social con la que a él se le llena la boca. Es un engañabobos y no resuelve esa contradicción que tenemos en Extremadura de que los que menos rentas tenemos paguemos más impuestos. Esto es una cuestión de justicia para nosotros. Las personas vulnerables son las que más están sufriendo con la inflación, la que más dedican parte de su renta al consumo, las que más pagan por comprar los mismos productos y Vara se despacha con un anuncio de una bajada de tasas que responden a pagar servicios que uno utiliza o no. Nosotros hemos propuesto una bajada del IRPF que pesa sobre la mayoría de extremeños. Proponemos bajar los dos primeros tramos, que el primero baje del 9,5% al 8% y que el segundo baje del 12,5% al 10%. En el segundo tramo tenemos el tipo más alto de toda España.

Queremos que a esas rentas medias y bajas les bajen los tipos, algo absolutamente razonable. Porque bajar impuestos no implica perder recaudación. Un ejemplo claro lo hemos visto en Andalucía, donde sí que ha crecido la recaudación con una bajada de impuestos. Lo que le pedimos a Vara es que se dedique a pensar en los extremeños, que para eso fue elegido con mayoría absoluta, y deje de pensar en sus siglas y en Pedro Sánchez. Subir impuestos me parece un error y lo que tenemos que hacer es lo contrario. En un momento como este es una política social que va directa al bolsillo de los ciudadanos.

En el caso de Andalucía, hemos escuchado al propio Moreno pedirle al Estado más dinero para un tema como la sequía. ¿Cómo se mantienen la recaudación y los servicios públicos con una bajada de impuestos?

Publicidad

Bueno, es que ahora mismo lo que estamos viendo que lo que se están llenando son las arcas públicas. Ahora mismo el Estado tiene 22.500 millones más en las arcas públicas. Lo que estamos pidiendo es una cuestión justa, que en lugar que sea el Estado el que decida dónde se gasta ese dinero público sean los ciudadanos los que sientan ese desahogo después de un esfuerzo brutal que están haciendo sobre todo los que más lo necesitan, las personas más vulnerables.

“Subir impuestos me parece un error y lo que tenemos que hacer es lo contrario. En un momento como este es una política social que va directa al bolsillo de los ciudadanos” - María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura.

En las propuestas que le hicieron a Vara, planteaban tres pactos para “garantizar el Estado del Bienestar”, una sobre Sanidad, otra sobre Educación y otra sobre financiación. ¿Cuál es la propuesta del PP extremeño en Sanidad?

Yo he venido a poner una visión de madre en la política, a poner ojos y manos de madre, a poner mimos y cuidados. Yo me levanto todos los días y dejo mi casa organizada, mis niños tienen su merienda para el colegio, sé lo que van a comer y a cenar. Lo que se necesita es planificación y organización. Aquí lo que veo es muchos anuncios y poco cumplir. Cuando tú prometes a tus hijos y no cumples, tus hijos dejan de confiar en ti. En Sanidad lo que queremos es que no deje de haber médicos, la precariedad laboral de nuestros sanitarios está siempre en juego, se hacen contratos de menos de un mes, la gente no tiene estabilidad, los sueldos son los más bajos del país... Hay que mimar la Sanidad en un territorio eminentemente rural como el nuestro es más que necesario. Primero, que estén cubiertos estos servicios. Segundo, que Vara pelee por un sistema de financiación que tenga en cuenta esa superficie de 40.000 kilómetros cuadrados de Extremadura, ya que no es lo mismo el coste del servicio aquí que el que pueda costar en un territorio más pequeñito.

La Atención Primaria está en una situación de emergencia y proponemos a Vara sentarnos después de hacer un diagnóstico con el sector sanitario, con médicos y con pacientes que nos ponen de manifiesto las deficiencias y las alternativas. Le tendemos la mano a Vara para, juntos, acometer reformas estructurales que ayuden a que nuestra región pueda tener la calidad en los servicios públicos.

En Educación el diagnóstico que hacen es igual, ustedes reclaman “eliminar los recortes y mejoras en las condiciones de los profesores”. ¿Cómo está la situación en Extremadura?

Está bastante complicada. Lideramos la menor cualificación en menores de 24 años. Lo que está pasando es que se suprimen en este curso 780 docentes y se afirma que esto supone un ahorro de diez millones y que no afecta a la calidad educativa. Eso es tomarle el pelo a los extremeños, ¿cómo no va a afectar? Nosotros pedimos que la emergencia demográfica que tenemos en estos momentos no afecte a la calidad del sistema educativo. Hay que aprovechar que hay menos niños para que la ratio y la atención sea mucho más personalizada y salgamos del vagón de cola de todos los ránkings económicos y sociales.

“Ahora mismo es imposible iniciar un negocio en esta región porque todo está restringido, porque todo es verde” - María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura.

Habla de emergencia demográfica, ¿cómo se puede solucionar este problema?

Ahora mismo estamos trabajando en usar la fiscalidad como herramienta de retención y atracción de personas a nuestro territorio. Proponemos bajadas en el IRPF y una bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales para que comprarse una vivienda sea atractivo, bajándolo hasta un 3% en zonas despobladas, que supondría un ahorro de unos 5.000 euros en una vivienda de 100.000 euros. También hay que trabajar en el sistema de financiación y para que las infraestructuras nos hagan ser competitivos y apoyar a las empresas, menos barreras y menos trabas burocráticas. Luego, en Extremadura tenemos un problema añadido que es el de la protección del suelo: tenemos un 34% del territorio protegido. Hay que trabajar intensamente para cambiar planes de uso y gestión del suelo y hacer compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad. No puede ser que aquí seamos hipermedioambientalistas y que acaben viviendo en Extremadura los pajaritos y las personas tengamos que salir corriendo”.

Publicidad

¿Está proponiendo acabar con suelo protegido?

Bueno, relajar los usos. Lo que pretendemos es que sea compatible la protección al medioambiente con el crecimiento económico. Ahora mismo es imposible iniciar un negocio en esta región porque todo está restringido, porque todo es verde, porque se hace muy difícil crecer. Un ejemplo, la autovía que nos debiera comunicar con Valencia, a partir de Ciudad Real está construida, priman los criterios económicos, pero de Ciudad Real a Extremadura resulta que el impacto medioambiental es negativo porque priman los criterios medioambientales. Tenemos que empezar a aplicar un poquito más el sentido común en política. Vara lo que hace es vendernos muchas maquetas, crear muchas expectativas y acaba haciendo lo contrario, cerrar industrias. El ejemplo es Almaraz. La necesidad que tenemos es que la nuclear sea la transición al paso a las renovables y a la descarbonización, y lo que propone el PSOE y el señor Sánchez con la ministra Ribera sacando pecho es el cierre de nuestra central nuclear que en Extremadura da trabajo a 2.000 personas.

Aun así, el PSOE ha apoyado la petición de la Asamblea de Extremadura al Gobierno para prorrogar la vida útil de la central más allá de 2028.

Nosotros llevamos esta propuesta a la Asamblea y el PSOE votó a favor. Pero la ministra Ribera ha dicho que no piensa cambiar su hoja de ruta. Nosotros lo que vemos es que en Extremadura hay un presidente que es el principal comercial de la marca Sánchez y que está absolutamente en silencio. Aquí echamos de menos un presidente que alce la voz y defienda los intereses de los extremeños. Todos los países están entendiendo que esa mezcla de política medioambiental y energética no ha funcionado. Todo el mundo lo ve menos nuestro país. Siempre somos los últimos. Es importante volver a mirar a la nuclear porque no sólo va a contribuir a bajar los precios del mix sino que es una energía potentísima de respaldo que es imprescindible. Eso lo tienen que ver y verlo ya. A Extremadura le afecta especialmente porque forma parte de nuestro PIB y da de comer a muchas familias y a una comarca entera.

Publicidad

Por aclararlo, ustedes proponen mantener la central nuclear pero no construir más, ¿es así?

Eso es, planteamos alargar la vida útil de la que está funcionando y cumple con los parámetros de seguridad.

“Los países están entendiendo que esa mezcla de política medioambiental y energética no ha funcionado. Todo el mundo lo ve menos nuestro país” - María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura.

¿Qué alternativas se pueden buscar a la central? Porque si vamos a una transición a las renovables habrá que combinar con otras energías, ¿cuál es la propuesta del PP en este sentido?

Claro, Extremadura es un lugar maravilloso que tiene muchísimas horas de sol, mucha agua embalsada y somos una comunidad perfecta para la instalación de presas destinadas a las renovables, para las fotovoltaicas, para la eólica. Somos una comunidad maravillosa para impulsar todo el mercado de las renovables. Pero eso no significa que tengamos que renunciar de manera radical, inmediata y en el peor de los momentos, con la crisis energética que tenemos encima, a la energía nuclear. Entendemos que esa transición no puede ser un cambio brusco. Transición significa caminar lentamente hacia la descarbonización, cuando además ha sido energía verde la nuclear.

Publicidad

Hablando de infraestructuras, hay un tema siempre presente cuando hablamos de Extremadura que es el del tren, ¿qué solución propone el PP?

Proponemos que se nos deje de tomar el pelo. Es importante que Extremadura sea tomada en serio, que no somos ciudadanos de segunda y que se cumpla con los compromisos que se llevan anunciando años. Es importante que se terminen los tramos en la obra de la línea Plasencia-Badajoz, la subelectrificación y la reactivación de la construcción de todos los tramos de ese trayecto de Navalmoral y Plasencia. Eso es esencial. Había una fecha máxima de finalización que debía ser el 2024. Que se cumpla. También que se inicie y se apruebe el estudio informativo de Madrid-Oropesa a Valmoral. Pedimos además habilitar la estación de Plasencia y acelerar obras de acceso ferroviario a la ciudad. Que dejen de engañarnos y utilizarnos. Aquí ha venido el señor Sánchez con una inauguración de Estado con la Casa Real a decirnos a los extremeños que ya teníamos AVE. Un tren que no deja de tener incidencias, que cada dos días y el del medio está parado y averiado. Estamos muy cansados de que se juegue con nuestras expectativas por un puñado de votos. Tengo la sensación de que falta un poco de humanidad en la política. Yo estuve en Madrid reclamando lo que creo que es justo para mi tierra, en 2017 y en 2018, y voy a seguir estando esté el gobierno que esté. Tengo claro que voy a ser una gota malaya para el Gobierno de la nación que corresponda, sea del color que sea, porque esto es una cuestión de absoluta justicia social. Extremadura no va a poder competir jamás si no tenemos infraestructuras que nos hagan crecer.

Vara habla de ambición, ¿qué ambición puede tener un señor que lleva 25 años sentado en el Consejo de Gobierno? Llevamos 36 años de gobierno socialista. ¿Qué pueden hacer que no hayan hecho ya? Yo me lo pregunto. Ambición no, hay que ser serios, cumplir, olvidarse de las siglas y pensar en la misión que tienes encomendada. Somos servidores públicos, somos gestores y tenemos que dar respuesta a los extremeños. Esto va a pasarles factura.

Todos los presidentes del Gobierno han prometido el tren en Extremadura, ¿ha fallado la política a los extremeños con este asunto?

Publicidad

Creo que sí. Creo que han fallado. No quiero ponerme a buscar culpables, creo que este tema hay que sacarlo de los partidismos y de los electoralismos. Los extremeños nos merecemos una solución y cuanto antes mejor. Yo insisto, cuando sea presidenta voy a ser una gota malaya esté quien esté.

“Respecto al tren, tengo claro que voy a ser una gota malaya para el Gobierno de la nación que corresponda, sea del color que sea; esto es una cuestión de absoluta justicia social”

O sea, que se ve presidenta.

Me veo presidenta, claro que sí. Lo noto en la calle, el cambio se nota en la calle todos los días. La gente necesita tener una alternativa, ser escuchada y que haya un cambio. Yo no he venido a la política a subir los decibelios. Se grita mucho cuando no hay nada que ofrecer ni que decir y yo tengo mucho que escuchar, que es lo que estoy haciendo con el proyecto Habla Extremadura que hemos puesto en marcha desde que soy presidenta del PP en Extremadura. Es un proceso de escucha activa, es mi forma de entender la política. Yo vengo de la política municipal, de la política cercana, del sentir, del tocar, del escuchar, del empatizar. Y es la que quiero llevar a cabo a nivel regional. La gente me dice, por favor, cuando seas presidenta no dejes de escucharnos. Y les aseguro que no voy a dejar de hacerlo.

Se ve presidenta pese a que el PP sólo ha gobernado cuatro años en Extremadura desde 1983.

Sí, gobernamos cuatro años con Monago en 2011 y es verdad que se puso una buena semilla, se empezó a hablar de emprendimiento, comenzaron a aumentar las exportaciones, de hablar de generar oportunidades. Pero bueno, se cometieron errores, nos desconectamos de la sociedad y la gente no revalidó esa confianza. Yo estoy aquí para recuperar la confianza de la gente, tender mi mano, poner todo lo mejor de mí, mi conocimiento, mis ganas y mi ilusión al servicio de los demás. Como te decía, falta humanidad. Hay que hablar de salud mental y hay que traducirlo en respuestas. Hay que hablar más de los niños que están en los centros, que no votan, pero que a mí me importan y me preocupan. Ser del PP no significa no tener un alma muy social. Yo soy una persona con mucha empatía, con mucha sensibilidad y lo que quiero es vivir en una región que sea muy libre, competitiva y en la que se viva lo mejor posible.

Publicidad

Para acceder al Gobierno, si fuera necesario, ¿pactaría con Vox?

Yo estoy trabajando para tener una mayoría suficiente que me permita dialogar con todos, porque lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo, pero no me gustaría tener que pactar con nadie. Aspiro a gobernar en solitario porque creo que es lo más eficiente y lo mejor para mi región. Pero dispuesta a hablar con todo el mundo, eso siempre.

“Cometimos errores, nos desconectamos de la sociedad y la gente no revalidó esa confianza en el PP. Yo estoy aquí para recuperarla” - María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura.

Pero en caso de que no hubiera más remedio, ¿no teme que tenga que pactar con Vox y le pase como a Mañueco, que no tiene buena relación con su vicepresidente [García-Gallardo]?

Es que yo de verdad que no me planteo ese escenario para nada y además creo que en Extremadura la gente tampoco lo plantea. Creo que la gente nos mira con mucho cariño y muchas ganas, está deseando que lleguemos. Yo voy a recorrerme estos meses todos los puntos de mi región para trasladar proyecto, ilusión, equipo y voy a escuchar mucho y a proponer y poner encima de la mesa soluciones efectivas, reales y que se identifiquen con lo que necesitan de verdad los extremeños. No voy a hacer anuncios, propaganda, ni voy a prometer nada que no pueda cumplir. Creo que es posible y mi intención es gobernar con una mayoría suficiente.

Publicidad

Usted valoró y aplaudió la campaña del Hombre Blandengue del Ministerio de Igualdad. Es algo poco habitual y menos con un ministerio como el de Igualdad. ¿Qué le parecieron las críticas de Ayuso a la campaña, que además intentó ridiculizar a Pedro Sánchez con ella?