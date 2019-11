María Isabel, Dani, Sergio y Antonio José: cómo son y qué hacen ahora los representantes de Eurovisión Junior

Sergio Jesús García Gil

María Isabel López

María Isabel sigue al pie del cañón. No le hemos perdido la pista desde que el 20 de noviembre de 2004 se proclamó ganadora de Eurojunior con Antes muerta que sencilla. Ese mismo año sacó el álbum No me toques las palmas que me conozco y luego sacó otros cinco más. El último, Yo decido, fue en 2015.