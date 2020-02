Montero culpa al PP y a Cs de la dependencia del Gobierno de ERC: "Es gravísimo"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este viernes -en la Cadena Ser- al PP de obligar al Gobierno a depender de los partidos minoritarios, como ha sucedido este jueves en la votación en el Congreso de la senda de déficit, en la que el Ejecutivo ha estado en vilo a la espera de la decisión de ERC, que finamente se abstuvo.

“Me llama la atención que los políticos, incluso los medios, dan por amortizado que la derecha en este país no va a colaborar con nada”, ha argumentado Montero, quien ha resaltado que en este contexto “cada vez que nos enfrentamos a una votación, estamos pendientes de los partidos minoritarios”.

“Asumimos que ni PP ni Cs no va a colaborar, aunque todos aceptemos que no podemos seguir con las cuentas de Montoro. Incluso yo también doy por hecho que no nos van a apoyar en nada”, ha reconocido la ministra, quien ha calificado esta situación de “gravísima” porque “impide que avancemos como sociedad”.

No obstante, Montero ha descartado “mentalmente” prorrogar los Presupuestos, lo que -ha matizado- no garantiza que tenga los apoyos: “Hasta que no los tenga no iremos al Congreso con la propuesta de Presupuestos”, ha matizado, antes de pedir a las formaciones políticas “que no pongan sus estrategias partidistas por encima del interés general”.

Así, Montero ha vaticinado que “lo ideal con los Presupuestos es que se aprueben lo antes posible, antes de que acabe el verano, antes de que sean las elecciones catalanas o de otro tipo de interferencias”.

“No hay trato preferencial a Cataluña”

En referencia a la mesa de diálogo con Cataluña, Montero ha desmentido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a dar un trato preferencial a esa comunidad autónoma por encima de las demás, como han denunciado algunos líderes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijoó.

“Desmiento que Cataluña tenga un trato preferencial con respecto al resto de comunidades autónomas. Pero hay un conflicto político y los ciudadanos quieren soluciones y respuestas”, ha argumentado Montero, quien ha reconocido que “se habla todo el rato de este asunto y no hablamos de los problemas graves de nuestros jóvenes u otros asuntos”.

Sin embargo, Montero ha resaltado la necesidad de “soluciones imaginativas”, pues “con posturas tan enfrentadas, la respuesta no pueden ser binomiadas con un sí o un no”.

“Hay que abordar qué cuestiones han traído este desapego del pueblo catalán, y ahí encontrar áreas para edificar juntos”, ha expresado la titular de Hacienda, quien considera que “hay que ser imaginativos porque no ha habido antes referencias en este país que nos permitan transitar esta vía”.

En cuanto al pacto fiscal, “un deseo por parte de Cataluña”, Montero ha especificado que “debe haber una solución global, porque nada particular puede solucionar una situación enquistada”.

Descarta una subida del IVA al 23%

En cuanto a posibles subidas de impuestos, Montero ha descartado que se vaya a subir el IVA al 23%, pues “como gobierno progresista, miramos a los impuestos progresivos. El que más tiene más paga”.

En cuanto al tabaco, ha admitido que Sanidad tiene “en su estrategia de lucha contra el tabaco, que está empezando a repuntar, la fiscalidad como elemento para disuadir”.: “Pero es una propuesta solo, no está concretada”.

En referencia al juego, la ministra ha recordado también que Consumo lo está planteando, ya que es un tema que preocupa al Gobierno, “sobretodo en barrios populares, con la heroína del siglo XXI”.