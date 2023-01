María Jesús Montero deja a Griso con esta cara tras este surrealista momento

La ministra de Hacienda ha defendido que “cada persona ejerce sus derechos procesales y penales de la manera que ellos mismos estiman conveniente”. “El Gobierno no pacta nada. El Gobierno solo clarifica en un abanico”, ha añadido.

Ha sido entonces cuando María Jesús Montero ha querido aclarar que el Gobierno no ha tocado el delito de sedición.

Tras ello, Susanna Griso no daba crédito a lo que estaba escuchando y se ha visto obligada a preguntar de nuevo. “Bueno, lo han derogado el delito de sedición, ¿no?”, ha cuestionado.

“Ah, vale, vale. El de rebelión. Por un momento no la había entendido a usted. Por un momento no la entendía”, ha señalado Griso.

La ministra de Hacienda ha pedido disculpas a la presentadora de Espejo Público. “Disculpe, disculpe. Ni yo me he explicado correctamente. Me estoy refiriendo a los delitos que en algunos momentos se han trasladado que pudiera haber en nuestro país, como con lo que ha ocurrido en Brasil”, ha sentenciado.