María Jesús Montero escucha impertérrita a Ayuso, llega su turno y suelta esta sentencia

“Madrid es una pieza esencial a batir una vez que saben que no la consiguen ganar en las urnas. Por eso se la persigue como capital, se la denigra e incendia a toda costa”, ha afirmado Ayuso.

Tras escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Montero ha señalado: “Nos acusan tantos adjetivos que yo no podría repetir que prefiero no entrar en estas cuestiones que uno utiliza cuando no tiene argumentos”.