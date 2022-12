María Jesús Montero sube a la tribuna, mira a Feijóo y le 'fulmina' con esta frase

Montero respondía así a la petición de Feijóo de poner fin a “una legislatura para olvidar”. “Se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el gobierno y si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional. Si no hay marcha atrás en los pactos con ERC o Bildu, en los indultos, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones. Que los españoles digan con su voto si quieren mantenerse en la deriva o prefieren un camino más seguro. Que Sánchez se pronuncie ya porque merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas tiene el aval de la mayoría social, porque ni las llevaba en su programa electoral, ni las defendió durante la campaña. Prometió todo lo contrario (...) Preguntemos a la gente. ¿Qué miedo tenemos a la democracia?”, ha dicho.

Unos Presupuestos “sin credibilidad”

En el debate, Feijóo ha criticado además unas cuentas que son “técnicamente insolventes y políticamente indecentes”, al tiempo que ha considerado que no responden a los intereses generales de un país sino a los intereses personales del presidente Sánchez.



Los Presupuestos carecen de “credibilidad”, ha continuado, porque “pintan un Presupuesto diferente según a quien se dirija”, en referencia a los dos escenarios remitidos a Bruselas, algo que solo explica por “incompetencia y mala fe”.



Asimismo, el líder del PP ha considerado un “insulto” los acuerdos políticos alcanzados por el Gobierno para sacar el Presupuesto adelante y que, en su opinión, “nos han puesto en las peores manos”.



Feijóo ha afeado que el Ejecutivo “ha tenido más dinero público que ningún Gobierno antes” debido al impacto recaudatorio de la inflación y “se ha negado a renunciar a una parte de esos recursos” para que los gestionen las familias, de donde proceden “dos de cada tres euros de recaudación”, algo “inexplicable”.



Durante su intervención, Feijóo ha ofrecido y garantizado a los españoles “certidumbre frente al caos que Sánchez y sus socios generan cada día”, y un gobierno “previsible, libre y honrado” que es lo que “España se merece”, frente a un Ejecutivo “sometido a las minorías radicales” y que afirma “sin rubor” que las economías familiares no están tan mal y que la recuperación es muy robusta.



Frente a la política del Gobierno, Feijóo ha esgrimido el programa fiscal del PP, que incluye la recuperación temporal de la deducción por inversión en vivienda habitual, la rebaja del IVA de algunos alimentos y del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros. “Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo”, ha subrayado.



En concreto, se ha comprometido, si llega la poder, a frenar el endeudamiento, mejorar la contabilización y tener más en cuenta los organismos independientes como la AIReF o el Banco de España.