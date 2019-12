María León estalla contra este partido político: "Son basura y son el cáncer de este país"

La actriz María León se ha mostrado extremadamente crítica con el partido ultraderechista Vox, del que ha llegado a decir que “son basura y son el cáncer de este país”.

En una entrevista en Papel, de El Mundo, León afirma que la formación de Santiago Abascal le da “ganas de vomitar”. “Te lo digo con la mano en el corazón. Me crea una descomposición brutal. No puedo pensar ni siquiera que sea real. Me parece una pesadilla, una mala película, en la que no tendría que haber público”, asegura la actriz, que interpreta La pasión de Yerma una versión libre del clásico de Lorca.

Luego se pregunta: ”¿Qué están solucionando en el país? ¿Adónde nos están llevando todas estas mierdas que dicen? Creo que son basura y son el cáncer de este país”.

La actriz rechaza decir a quién ha votado, pero sí admite que está “muy decepcionada” y lamenta que “hay un juego de medidas de polla y de demostrar quién es más y lo único que tienen que hacer es llevarnos a todos unidos para que crezcamos”.

La periodista le pregunta también por Alicia Rubio, la diputada de Vox en Madrid que afirmó que “el feminismo es cáncer” y subrayó: “Empodera mucho coser un botón”.

“Es que me crea un cáncer, la verdad. Me crea un dolor. Yo me tengo que retirar para no sufrir. Me parece tan pobre de alma y de mente, ¿cómo puede ser alguien tan pobre de mente? Se cose un botón para calzar la chaqueta; eso lo hace un hombre y una mujer”, destaca María León, que asegura que lo único que le diría a la diputada es que fuera de nuevo al colegio.