María Patiño deja en evidencia lo que piensa sobre Irene Montero

La habitual colaboradora de Telecinco y presentadora de Socialité, María Patiño, ha comentado en su perfil de Twitter el impactante testimonio que dio este domingo Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado aseguró que Antonio David, su exmarido y padre de sus hijos, le decía que le iba a quitar a sus hijos: “Te los voy a quitar, hija de puta, te van a odiar”.

“Ella [refiriéndose a Rocío Flores] tenía pasión por su madre, que soy yo, y arrebató a su hija el vínculo materno. Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida que son mis hijos y he tenido que hacer como que no los tengo aunque están vivos... Eso no se hace con una madre”, contó entre lágrimas Carrasco.

Las opiniones sobre sus palabras no han cesado y Twitter se ha llenado de comentarios en referencia a la hija de Jurado.

Una de las que ha generado más polémica ha sido Patiño. La presentadora ha respondido a varios usuarios de la red y se ha mostrado crítica con Irene Montero.

Tras una contestación que comentaba que no había sentencia jurídica contra Antonio David, Patiño ha señalado que “esa es la clave, todo esto es muy peligroso”.

“Antonio David ha sido condenado para siempre”, ha dicho en otro mensaje en la red social, antes de recordar que ella tiene un hijo varón.

Hasta que al final ha llegado a Montero, a la que le ha enviado un mensaje directo: “Respecto a la Ministra de Igualdad, olvidó lo q significa Igualdad”.