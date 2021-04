María Patiño se moja (y mucho) sobre Miguel Bosé: “Estoy hasta los mismos"

Después de emitirse esos fragmentos de la entrevista en Socialité, Patiño defendió a Évole: “Mira, es que me estaba poniendo de pie encima de la silla. Te cuento. A ver, los periodistas amigos son amigos, pero por encima de todo son periodistas”.

“Jordi Évole alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije ’si tratas así a tus amigos no sé cómo tratarás al resto. Se lo dije después de la segunda emisión. Y yo creo que la manipulación, una vez más, de los medios es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones″, afirmó Bosé.

“No tienen por qué ser condescendientes ni hacer ese uso de la amistad para lo que nos convenga. Los efectos contrarios a esa entrevista tienen un responsable y un nombre, que es el de Miguel Bosé. No el entrevistador, sino el entrevistado”, afirmó muy seria la periodista de Telecinco.

Patiño confesó que que le fascina escuchar y hablar con gente que piensa distinto a ella, como pueden ser los negacionistas. Sin embargo, reconoció que lo que más detesta es que a llamen “manipulada” por tener una opinión distinta: “Que cuando tú no piensas igual que ellos te desprecien, porque eres un ser manipulado”

“Estoy hasta los mismos de que, cuando yo no pienso igual que una persona, me consideren parte de un rebaño. Solo por no dar el ‘ok’ al pensamiento que algunas personas intentan implantarnos a los demás, como en este caso, Bosé”, remató.