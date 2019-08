María Patiño responde a las críticas por su última foto en el mar: "No es envidia, es desconocimiento"

A post shared by Maríapatiño (@mariapatino1508) on Aug 10, 2019 at 2:06am PDT

Ahora, Patiño ha respondido a las críticas casi una por una. Estos son algunos de los comentarios a la foto y sus contestaciones:

Comentario: “Realmente tiene un buen tipo, pero si todos nos retocáramos como ella, y teniendo su pasta por hablar , estaríamos igual”.

Respuesta: Es mejor pensar así que descubrir que tú también puedes. Se trata de disciplina en la vida pero para sentirte mejor lo reduces a intervenciones... en brazos, piernas, barriga, espalda”.

Respuesta: “Madre mía... no tengo nada que envidiar pero si el dinero y las operaciones hiciesen milagros .... sólo serían bellas las ricas y no es así... pero es mejor pensarlo para así uno refugiarse en no haberlo podido conseguir”.

Comentario: “Yo doy mi opinión sin más. Si no te gusta, María Patiño, no publiques. Te gusta que te digan estas impresionante y no lo discuto pero no es para tanto con retoques cualquiera está guapa hija. Aunque te diré está mucho mejor Gema López sin tanto cultivar cuerpo”.

Respuesta: “Yo doy mi opinión sin más.. sino te gusta, no me sigas”.

Comentario: “No paras de mirarte y tocarte el pelo hasta posando, qué pesada”.

Respuesta: “Tenéis q superar vuestras frustraciones”.

Comentario: “Sí, hermosa, después de tanto retoque la verdad que estás guapa pero ya no te pareces en nada a la anterior Patiño. Aceptarse es sin tanto retoque ya que si los haces es porque no te aceptas vaya contrariedad”.

Respuesta: “Ni idea de lo que hablo... es algo interno que no se repara con algo externo. Disfruta internamente”.

Comentario: “Madre mía, nunca me había parado a leer los comentarios que pone la gente y estoy alucinada al ver la cantidad de RETOQUES que se tiene que hacer la gente en su interior, cuánta mala baba y cuánta envidia y autoestima perjudicada”.

Respuesta: “No es envidia, es desconocimiento... ignorancia”.