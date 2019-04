María Patiño se derrumba entrevistando a Màxim Huerta en 'Socialité'

La conversación ha supuesto un auténtico reto para la presentadora, que ha hecho la mitad de la entrevista con lágrimas en los ojos y ha terminado por romperse con lo que estaba escuchando.

El periodista se ha sincerado sobre cómo se sintió cuando tuvo que dimitir y ha empezado admitiendo lo ilusionado que estaba cuando aceptó el cargo: “Estaba nervioso como un chico de pueblo que no se había quitado ni las etiquetas del traje”.

Por eso tuvo que ensayar varias veces su discurso de dimisión: “Estuve repitiéndolo hasta que no me hiciera llorar, porque a cada párrafo lloraba, con cada párrafo me hundía y no podía continuar”.