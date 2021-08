María Pombo critica a C. Tangana, un seguidor se lo recrimina y su respuesta es de diez

El cantante y rapero C. Tangana protagonizó la polémica del día este sábado al publicar una imagen en un barco rodeado de varias mujeres en bikini y bañador, entre las que se encontraban las actrices Esther Expósito e Hiba Abouk.

Una fotografía que pretendía promocionar su nuevo tema, Yate, publicado horas antes.

Son muchos los que salieron a criticar al cantante, entre ellos la influencer María Pombo, que escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram:

“Quitando lo MUCHO que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un “básico” como muchos otros artistas de Reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da PEREZA. También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas”.