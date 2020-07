María Pombo muestra uno de los efectos secundarios del tratamiento contra la esclerosis múltiple

David Benito via Getty Images

“Esta es la marca que se me queda después de la medicación”, ha escrito en una imagen publicada en stories donde se ve su muslo con la mancha roja a la que se refiere. Además, la influencer pide ayuda a su millón y medio de seguidores por si alguien ha sufrido un efecto similar. ”¿Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema o solución que le vaya bien?”, ha preguntado.

El 9 de julio, después de contar que sufría esta enfermedad, que también padece su madre, empezó el tratamiento. En un vídeo en el que comunicaba cómo había vivido esta primera visita al especialista y el inicio del tratamiento, Pombo contó que podría sufrir algunos efectos secundarios, pero que por el momento no había tenido ninguno.

Este efecto secundario era uno de los esperados por Pombo que, cuando comenzó con la medicación, dijo: “Lo único que puede pasar es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos”. También indicó entonces que podía tener algo de fiebre los dos días posteriores al tratamiento, para lo que se trataría con Paracetamol.

Según explicó la propia Pombo, tiene que tratarse cada 15 días y su tratamiento se ve condicionado por el embarazo tanto a nivel de medicamentos como la forma de aplicarlo. “Me lo tengo que poner cada quince días. Esta vez me lo he puesto en la pierna, que es donde me lo han recomendado por el embarazo, pero también puedo ponérmela en el brazo o en la tripa”, explicó al iniciar el proceso.