María Pombo ya no es así: su cambio radical

“Ha llegado el momento de decir adiós a mi rubio”, contó a través de una publicación de Instagram en la que ha mostrado su transformación (imágenes en las que no faltan las lágrimas). El pelo era una de las señas de identidad de Pombo, de 28 años.

Como ha explicado, el motivo no es voluntario del todo. “No es porque me vaya a ver mejor, solo por salud capilar”, ha contado, porque se le partía el pelo con solo peinarlo, tras muchos años de decoloraciones y tintes. “No me digáis que estoy más guapa de rubia, porque ya lo sé”, añadió.